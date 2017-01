Imu, per gli immobili d'impresa arrivano rincari fino al 243% rispetto alla vecchia Ici

- Cresce il carico fiscale per gli immobili d'impresa, con il passaggio dalla vecchia Ici all'Imu. Il record è di Milano: nel capoluogo lombardo l'Imu aumenta del 243% per negozi e uffici, e fino al 154% per capannoni e centri commerciali. Teste di serie nella corsa al rialzo, oltre a Milano, anche Cagliari e Torino (dove aumenta anche il conto per l'abitazione principale) ma il fenomeno è generale.

Come spiega "Il Sole 24 ore", a determinare aumenti così netti non è però la strategia dei singoli comuni, che applicano l'aliquota massima del 10,6 per mille, quanto la normativa nazionale che, con i nuovi moltiplicatori, da applicare alla rendita catastale, gonfia del 20% la base imponibile di centri commerciali e capannoni, del 60% quella degli uffici e del 62% quella dei negozi.





Ici 2011 - Imu 2012, aumenti fino al 243%



Tipologia immobili:

Negozio: 80 metri quadrati in centro

Centro commerciale: 5mila metri quadrati in periferia

Ufficio: 250 metri quadrati in centro

Capannone: 2mila metri quadrati in periferia



MILANO



IMMOBILE ICI 2011 IMU 2012 DIFF. % Negozio 722 2.476 242,9 Centro commerciale 20.500 52.152 154,4 Ufficio 2.237 7.588 239,2 Capannone 11.528 29.328 154,4



TORINO



IMMOBILE ICI 2011 IMU 2012 DIFF. % Negozio 780 2.228 185,8 Centro commerciale 18.786 39.825 112,0 Ufficio 2.050 5.794 182,7 Capannone 10.564 22.396 112,0



CAGLIARI



IMMOBILE ICI 2011 IMU 2012 DIFF. % Negozio 598 1.710 185,8 Centro commerciale 9.616 20.387 112,0 Ufficio 1.049 2.966 182,7 Capannone 5.408 11.465 112,0



(Elaborazione del Sole 24 ore su dati Agenzia del Territorio e Comuni)