23:34

- "L'Europa sta lottando con una difficile situazione che richiede azioni rapide". Lo ha ribadito il portavoce della Casa Bianca, Jay Carney. "Servono azioni immediate nei prossimi giorni e settimane, in vista del G20 in Messico", ha detto, sottolineando che gli Usa si mantengono in costante contatto con le capitali europee.