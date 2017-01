foto Ap/Lapresse

18:57

- L'agenzia Fitch ha abbassato il rating della Spagna da A a BBB. La decisione è motivata con una serie di fattori: il costo della ristrutturazione delle banche, stimato in 60 miliardi di euro; la crescita del rapporto debito-Pil che potrebbe toccare nel 2015 il 95%; e la recessione in atto che potrebbe durare per tutto il 2013. In sostegno della Spagna, è intervenuto il presidente dell'Eurogruppo Juncker affermando: "Se necessario aiuteremo le banche".