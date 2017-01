foto LaPresse

18:35

- "Vogliamo un mercato del lavoro che porti dentro con contratti di flessibilità quelli che sono ai margini del mercato". Così il ministro del Welfare, Elsa Fornero, risponde alle provocazioni della leader della Cgil. "Non è dal gusto per il licenziamento, come afferma la Camusso, che nasce la riforma ma dalla volontà di creare un mercato del lavoro dinamico, che dia migliori performance per tutti", ha ribadito.