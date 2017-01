foto Ap/Lapresse

09:33

- Avvio positivo per le Borse europee, sulla scia di Wall Street e dell'Asia e soprattutto in attesa delle mosse di Europa e Usa contro la crisi. A Milano l'indice Ftse Mib ha aperto piatto a +0,01%. Lo spread tra Btp e Bund scende sotto i 430 punti base in avvio di seduta e si attesta a quota 427 punti base, con una flessione di 7 punti base rispetto alla chiusura di ieri.