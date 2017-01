foto Ap/Lapresse 06:43 - Moody's, agenzia internazionale, ha tagliato il rating di sette banche tedesche, fra le quali Commerzbank, il secondo istituto del paese. "La decisione - afferma Moody's - è legata ai rischi di ricadute sul sistema della crisi del debito europea e alla limitata capacità di assorbire eventuali perdite". Il rating di Commerzbank è stato tagliato da A3 ad A2. - Moody's, agenzia internazionale, ha tagliato il rating di sette banche tedesche, fra le quali Commerzbank, il secondo istituto del paese. "La decisione - afferma Moody's - è legata ai rischi di ricadute sul sistema della crisi del debito europea e alla limitata capacità di assorbire eventuali perdite". Il rating di Commerzbank è stato tagliato da A3 ad A2.

Tra gli altri istituti di credito colpiti dalla scure dell'agenzia, troviamo Eurohypo (da A3 a Baa2), Dekabank Deutsche Girozentrale (da Aa3 ad A1), Dz Bank (da Aa3 ad A1), Landesbank Baden-Wuerttemberg (da A2 ad A3), Landesbank Hessen-Thueringen (da A1 ad A2), Norddeutsche Landesbank (da A2 ad A3) e UniCredit Bank (da A2 ad A3).



L'outlook di questi istituti, a eccezione di Unicredit, è ora stabile (a metà febbraio erano stati posti sotto outlook negativo) in virtù d punti forti, riconosciuti da Moody's, come il basso rischio di funding, la scarsa esposizione su sofferenze immobiliari e corporate e il buon stato di salute dell'economia tedesca.



Moody's ha anche comunicato che l'analisi sul rating di Deutsche Bank prosegue e darà risultati definitivi in futuro.