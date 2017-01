foto Ap/Lapresse

18:15

- Giornata positiva per Piazza Affari. Il Ftse Mib chiude in rialzo dello 0,63% a 12.973 punti e il Ftse All Share dello 0,62% a 13.902 punti. Bene tutto il comparto bancario, guidato da Mps, tranne Bper. Contrastati invece gli energetici e gli industriali. Pesante Telecom, che perde 5 punti percentuali, toccando il minimo dal 1997.