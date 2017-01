foto Afp

16:55

- Sono pari a 1,125 miliardi di euro gli importi da recuperare per le frodi compiute in Italia a danno dei Fondi strutturali europei, come è emerso in un'audizione della Corte di Conti alla commissione per le Politiche Ue del Senato. In particolare, sul Fondo di sviluppo regionale gravano irregolarità per una cifra di pari a 579 milioni. Se non recuperate dai soggetti interessati, queste somme finiscono a carico del bilancio nazionale.