Nonni-sitter e business angel: le novità a favore dell'imprenditoria rosa e giovanile

foto Ansa 15:55 - Le micro imprese di giovani e donne potrebbero presto usufruire di sconti fiscali con un'imposta a forfait. Lo prevede il testo unificato messo a punto dalle commissioni Lavoro e Attività produttive della Camera, che ora attendono il parere delle commissione Bilancio. Nel documento sono previsti vantaggi fiscali anche per quei "soggetti pubblici o privati" che investono fino a 250mila euro nelle aziende di giovani e donne.

Se approvato, il testo unico allo studio della commissione Bilancio, introdurrebbe quindi anche in Italia la figura dei cosiddetti "business angel", una sorta di sponsor di imprese nascenti che, in cambio di un finanziamento iniziale, otterrebbe sgravi fiscali.



Per i "nonni-sitter" possibile chiedere l'aspettativa

Incentivi per favorire i nonni-sitter che potranno prendere l'aspettativa al posto della figlia "micro-imprenditrice": è questo un altro dei punti previsti dal testo unificato in esame alla Camera.



La giovane lavoratrice a sua volta potrà chiedere, entro i tre anni di vita del bimbo, "un'indennità di sei mesi" se l'altro genitore o i nonni hanno preso il congendo. La proposta di legge prevede anche che nel caso di "instaurazione di un rapporto di lavoro con una lavoratrice nei due anni successivi al parto, le aliquote contributive e previdenziali e assistenziali previste dalla legislazione vigente siano ridotte nella misura del 75% per i primi 36 mesi, ferma restando la contribuzione a carico della lavoratrice nelle misure previste per la generalità dei lavoratori".