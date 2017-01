foto Afp

- Il ministro spagnolo del Bilancio Cristobal Montoro ha chiesto che l'Europa metta a disposizione fondi per le banche spagnole. Lo scrive "Bloomberg". In un'intervista alla radio Onda Cero, Montoro ha sottolineato tuttavia che non è necessaria una quantità di fondi "eccessiva". "E' importante che le istituzioni europee si aprano e ci aiutino a ottenere i fondi - ha detto - perché non stiamo parlando di cifre astronomiche".