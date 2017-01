foto Afp

20:13

- L'Europa deve compiere ulteriori passi per convincere i mercati che è stato fatto abbastanza per fermare la crisi economica. Lo ha sottolineato il portavoce della Casa Bianca, Jay Carney. "I mercati restano scettici sul fatto che le misure prese finora siano sufficienti per assicurare la ripresa in Europa e rimuovere il rischio che la crisi peggiori - ha detto Carney -. Noi ovviamente crediamo che ulteriori passi debbano essere compiuti".