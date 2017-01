foto Ap/Lapresse

15:47

- La Borsa di New York comincia la giornata con gli indici in rialzo, sulla scia dei mercati del Vecchio Continente: il Dow Jones guadagna lo 0,10% a 12.130 punti e il Nasdaq lo 0,40% a quota 2.758. Gli investitori cercando dunque di guardare oltre i problemi di queste ultime settimane, la crisi del debito in Europa e, negli Stati Uniti, le notizie che arrivano sul fronte aziendale.