foto Ansa

14:34

- I sindacati vogliono risposte sul destino dei 640 operai Fiat lasciati a casa dopo la chiusura di Termini Imerese. "E' inammissibile concedere altro tempo alla Dr Motor per capire se è in grado di rilevare la ex Fiat di Termini - dice il segretario provinciale Fiom di Palermo, Roberto Mastrosimone -. Non ci sono certezze sui prepensionamenti per i 640 né sulla proroga della Cig. Dormiremo al ministero se non arriviamo a una soluzione".