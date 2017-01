foto Ap/Lapresse

09:21

- La Borsa di Milano apre in rosso. Il Ftse Mib cede lo 0,39% a 12.689 punti e il Ftse All Share lo 0,45% a 13.619 punti. Avvio in ribasso anche per le altre Borse europee. Parigi Cac perde lo 0,30%; Amsterdam Aex -0,54%; Bruxelles Bel 20 -0,57% mentre Francoforte Dax -0,98%. In rialzo il differenziale tra Btp e Bund: lo spread segna 467,6 punti rispetto ai 454 della chiusura di venerdì. Il rendimento del decennale è al 5,84%.