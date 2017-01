foto LaPresse

- Il ministro delle Finanze francese, Pierre Moscovici, mette in guardia la Grecia sull'attuazione del piano di salvataggio Ue e non esclude un'uscita di Atene dall'euro se non dovessero essere rispettati i patti presi con Bruxelles. A due settimane dalle nuove elezioni, Moscovici ha sottolineato che "il problema probabilmente potrebbe sorgere, ma noi continuiamo a volere che la Grecia resti nell'eurozona".