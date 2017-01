Bankitalia: "Nove miliardi nelle casse degli enti locali grazie alle tasse sulle macchine"

foto Dal Web 18:59 - Nel 2011 le tasse sulle auto hanno portato nelle casse degli enti locali quasi 9 miliardi di euro. Proprio le tasse applicate sulle quattro ruote sono infatti cresciute del 14,9% per arrivare a quota 6,4 miliardi, e anche l'imposta sulla Rc auto è salita del 17,5%, garantendo un gettito pari a 2,3 miliardi di euro. I dati sono contenuti in un dossier che è stato diffuso da Bankitalia. - Nel 2011 le tasse sulle auto hanno portato nelle casse degli enti locali quasi 9 miliardi di euro. Proprio le tasse applicate sulle quattro ruote sono infatti cresciute del 14,9% per arrivare a quota 6,4 miliardi, e anche l'imposta sulla Rc auto è salita del 17,5%, garantendo un gettito pari a 2,3 miliardi di euro. I dati sono contenuti in un dossier che è stato diffuso da Bankitalia.

Comuni frenano investimenti

Secondo il rapporto, la spesa in conto capitale delle amministrazioni locali nel 2011 è invece calata, escludendo le dismissioni immobiliari, del 12,3%. In particolare gli investimenti dei Comuni, che sono la metà della spesa per investimenti delle amministrazioni locali (e circa il 40% delle amministrazioni pubbliche), "si sono ridotti di circa un quarto tra il 2004 e il 2010". Per Bankitalia "tale dinamica è riconducibile alla minore disponibilità di risorse".