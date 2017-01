19:28 - Nel mese di maggio si è realizzato un fabbisogno del settore statale pari, in via provvisoria, a circa 4,3 miliardi di euro, un dato in calo rispetto allo stesso mese del 2011 in cui si registrò un fabbisogno di 5,1 miliardi. Lo rende noto il Tesoro spiegando che nei primi cinque mesi del 2012 si è registrato complessivamente un fabbisogno di 35,1 miliardi, 9,8 in meno rispetto ai 44,9 dello stesso periodo del 2011.