- Wall Street apre in netto calo, sulla scia del deludente dato sull'occupazione americana in maggio, mese in cui sono stati creati solo 69mila posti di lavoro e il tasso di disoccupazione è salito all'8,2%. Il Dow Jones cala dell'1,18% a 12.246 punti, il Nasdaq scende dell'1,42% a 2.787 punti e lo S&P 500 arretra dell'1,27% a 1.293 punti.