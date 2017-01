foto LaPresse

11:52

- E' duro il commento che Susanna Camusso, segretario Cgil, fa dei dati sulla disoccupazione dell'Istat, ai massimi dal '99. "E' la conseguenza di un Paese che è in recessione e di scelte politiche che non fanno nulla per contrastare gli effetti sul Paese", afferma. "Non ci si può limitare a delle politiche di rigore che continuano ad alimentare la recessione. Bisogna cominciare a creare lavoro, sennò i dati saranno sempre peggio", ha aggiunto.