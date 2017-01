foto Ap/Lapresse

09:27

- Avvio positivo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib ha fatto segnare una crescita dello 0,30% a 12.913 punti, mentre il Ftse It All-Share un aumento dello 0,26% a quota 13.870. Un'apertura in linea con quella di Londra (+0,26%) e in controtendenza con quella di Francoforte (-0,23%). Apertura piatta per Parigi.