foto Ansa

17:16

- Chiusura in deciso calo per l'euro, a 1,2358 dollari dopo aver aggiornato il minimo dal luglio 2010 a quota 1,2335. A tenere sotto pressione la moneta comune, che scivola inoltre a 96,74 sullo yen, sono le apprensioni per la crisi del debito europea e i timori per la tenuta del sistema bancario spagnolo. La divisa nipponica avanza anche sul dollaro a 78,30.