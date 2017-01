Fisco 2012, sotto la lente i grandi contribuenti con patrimoni oltre i 5 mln di euro

foto Ansa 17:09 - Le analisi di rischio degli agenti del Fisco, per i controlli fiscali sulle persone fisiche, puntano da quest'anno sui soggetti ad alta capacità contributiva presenti in ciascuna provincia, ossia coloro che possiedono un patrimonio mobiliare e immobiliare che supera i 5 milioni di euro. Lo comunica l'Agenzia delle Entrate. - Le analisi di rischio degli agenti del Fisco, per i controlli fiscali sulle persone fisiche, puntano da quest'anno sui soggetti ad alta capacità contributiva presenti in ciascuna provincia, ossia coloro che possiedono un patrimonio mobiliare e immobiliare che supera i 5 milioni di euro. Lo comunica l'Agenzia delle Entrate.

Secondo il "piano" dell'Agenzia delle Entrate, l'attività di tutoraggio del 2012 vedrà sotto la lente circa 3.200 soggetti a fronte dei circa 2.000 tutorati lo scorso anno.



Sotto la "lente" anche piccole e medie imprese

"I piani di intervento - spiega inoltre il Fisco - riguarderanno almeno un quinto delle imprese di medie dimensioni". Per quanto riguarda le piccole attività e i lavoratori autonomi il numero delle imprese sotto tutoraggio nel 2012 sarà "stabilizzato sul livello di quello consuntivato per il 2011" (quando sono stati effettuati 178.273 controlli).



Illeciti internazionali, da inizio 2012 scoperti oltre 4,6 mld di evasione

Sono la Svizzera, Hong Kong e la Gran Bretagna i Paesi esteri maggiormente coinvolti nelle 63 operazioni condotte dalla Gdf in tutta Italia, dall'inizio 2012, in materia di lotta all'evasione fiscale internazionale che hanno consentito di individuare oltre 4,6 miliardi di euro di redditi non dichiarati. Nel dettaglio, tra gli illeciti fiscali internazionali scoperti ci sono sia episodi di finte residenze oltreconfine (il 22% del totale), ma sopratutto la maggior parte delle attività - il 67% - ha portato alla individuazione di stabili organizzazioni non dichiarate in Italia di società estere.