foto Ansa

12:02

- A maggio l'inflazione scende leggermente: l'indice dei prezzi segna un aumento tendenziale del 3,2% dopo il 3,3% di aprile secondo i dati Istat. La lieve frenata del costo della vita è dovuta al calo dei carburanti e dei trasporti. A sostenere i rialzi sono invece energia elettrica (+4,7%) e alimentari non lavorati, rincarati dello 0,8% in un solo mese. L'inflazione fin qui acquisita per l'intero 2012 resta ferma al 2,7%.