Crisi, da 50 anni mai così pochi fumatori

- La crisi si sta facendo sentire anche per le tasche dei fumatori, il cui numero sta sensibilmente calando. Anzi, secondo l’Istituto superiore della sanità, la percentuale dei tabagisti è arrivata ai suoi minimi storici. Nel 2011 i fumatori erano il 22,7 per cento della popolazione over 15, nel 2012 sono il 20,8 per cento, la percentuale più bassa mai registrata negli ultimi 50 anni.