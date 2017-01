foto Ansa Correlati Draghi: "L'Europa limiti il contagio" 11:06 - Per risanare i conti pubblici in Italia "si è pagato il prezzo di un innalzamento della pressione fiscale a livelli non compatibili con una crescita sostenuta. L'inasprimento non può che essere temporaneo". Parola del governatore di Bankitalia Visco, che avverte: "Per ridurle sono necessari lotta all'evasione e taglio delle spese". Visco aggiunge che il 2012 sarà un anno di recessione e che i costi saranno "sopportabili se ripartiti equamente". - Per risanare i conti pubblici in Italia "si è pagato il prezzo di un innalzamento della pressione fiscale a livelli non compatibili con una crescita sostenuta. L'inasprimento non può che essere temporaneo". Parola del governatore di Bankitalia Visco, che avverte: "Per ridurle sono necessari lotta all'evasione e taglio delle spese". Visco aggiunge che il 2012 sarà un anno di recessione e che i costi saranno "sopportabili se ripartiti equamente".

"Se accuratamente identificati e ispirati a criteri di equità - scrive il governatore - i tagli non comprometteranno la crescita; potranno concorrere a stimolarla se saranno volti a rimuovere inefficienze dell'azione pubblica, semplificare i processi decisionali, contenere gli oneri amministrativi". Così come, a parere di Visco, "vanno pienamente utilizzati" i margini disponibili per ridurre il debito anche con la dismissione di attività in mano pubblica".



Fondamentale è poi l'obiettivo di "rianimare la capacità di crescita dell'economia attraverso incisive riforme strutturali". Il processo in questa direzione, già avviato, va ora proseguito "con energia accresciuta e visione ampia, dall'istruzione, alla giustizia, alla sanità". L'impegno deve essere quello di "sfoltire e razionalizzare le norme, a non far salire la spesa pubblica complessiva; le priorità di spesa possono però essere riviste a parità di saldo di bilancio, ad esempio a favore dell'istruzione e della ricerca".



"Banche cambino modelli e abbassino i costi"

Le banche italiane devono cambiare l'attuale modello di crescita della redditività e devono intervenire "sul costo del lavoro", le "remunerazioni" dei vertici, la rete delle filiali e il numero dei componenti dei cda che nei primi 10 gruppi vede "1.136 cariche". Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco. Le banche dovranno agire sui costi anche perché "lo squilibrio attuale tra impieghi e raccolta stabile rende difficile in prospettiva il ritorno a un modello di crescita della redditività bancaria basato soprattutto sull'espansione dei volumi intermediati". Visco dedica ampio spazio delle Considerazioni a questo aspetto e punta il dito sul mancato "snellimento" delle articolazioni societarie dei gruppi a valle delle aggregazioni.



"Tensione sul debito è colpa dell'Ue"

"Le tensioni sul debito sovrano si sono riacutizzate nelle ultime settimane, con il diffondersi di nuovi timori sull'intensità della crescita mondiale, sull'instaurarsi di una spirale negativa tra bassa crescita, peggioramento dei conti pubblici e difficoltà di sistemi bancari". Secondo Visco "al centro della crisi vi sono oggi dubbi crescenti, da parte degli investitori internazionali, sulla coesione dei governi nell'orientare la riforma della governance europea, sulla loro capacità di assicurare la tenuta stessa dell'unione monetaria".



"Bankitalia sosterrà l'Emilia"

La Banca d'Italia "non farà mancare il suo contributo" a sostegno delle popolazioni colpite dal sisma in Emilia. "Sono giorni in cui ciascuno, Stato, istituzione o individuo - ha sottolineato Visco - deve applicarsi a svolgere il proprio compito al meglio delle sue possibilità, perché solo dal generale assolvimento dei doveri di tutti può scaturire la soluzione della crisi che viviamo. Con questo stesso spirito dovranno essere affrontate le conseguenze del grave, luttuoso sisma che ha colpito in questi giorni l'Emilia".