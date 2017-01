foto Ap/Lapresse 10:45 - La prima sfida per l'Europa oggi è quella di limitare i rischi di contagio tra gli Stati membri in un momento in cui sui mercati sono tornate "incertezza e volatilità", seppure "a livelli inferiori rispetto a novembre 2011". A lanciare l'esortazione a tutti i Paesi dell'Unione è il presidente della Bce Mario Draghi, che aggiunge: "Si promuova una strategia di sostegno alla crescita e all'occupazione, assieme al consolidamento fiscale". - La prima sfida per l'Europa oggi è quella di limitare i rischi di contagio tra gli Stati membri in un momento in cui sui mercati sono tornate "incertezza e volatilità", seppure "a livelli inferiori rispetto a novembre 2011". A lanciare l'esortazione a tutti i Paesi dell'Unione è il presidente della Bce Mario Draghi, che aggiunge: "Si promuova una strategia di sostegno alla crescita e all'occupazione, assieme al consolidamento fiscale".

"Chiarire il futuro dell'Eurozona"

Per risolvere l'attuale crisi finanziari, i leader politici dell'Eurozona, secondo Draghi, devono chiarire "come sarà l'Europa fra dieci anni, quale tipo di visione vogliamo avere e quali saranno le tappe per arrivarci. Prima si definirà questo cammino meglio sarà per tutti". Solo togliendo l'incertezza sul futuro dell'euro, spiega il presidente Bce, si "ridurrà lo spread" e si limiteranno i "rischi di contagio".



Le sfide che verranno

E' un programma ambizioso, quello che il presidente dell'Eurotower propone presentando il primo rapporto annuale del Comitato europeo per il rischio sistemico al Parlamento europeo di Bruxelles. E' urgente, avverte Draghi, "attuare gli aggiustamenti necessari per risolvere i problemi di competitività e gli squilibri tra i Paesi membri". Tutte queste sfide, precisa, "devono essere affrontate e risolte con determinazione e in modo sostenibile" per il futuro.



"Meno di un anno fa - continua - il Consiglio per i rischi sistemici nell'Eurozona aveva ammonito che i rischi nell'Eurozona erano diventati sistemici. Dopo un periodo di stabilizzazione a inizio anno, più recentemente sono emersi nuovi episodi di volatilità e di incertezza anche se non agli stessi livelli del novembre scorso".



"Siamo a un bivio: si faccia l'Unione bancaria"

Oggi siamo a un "bivio", dice poi il numero uno di Francoforte, e il "primo passo" da fare è quello di avviarsi verso una "unione bancaria". Questo progetto va realizzato attraverso una garanzia dei depositi bancari a livello continentale e una sorveglianza sulle banche più centralizzata. Una "ulteriore centralizzazione della vigilanza bancaria", spiega ancora Draghi, è "assolutamente necessaria" specialmente per gestire le crisi "degli istituti a rischio sistemico" che, come si è visto nel caso della spagnola Bankia, "non sono necessariamente solo quelli transfrontalieri".



"Bankia, le crisi finanziarie non vanno sottovalutate"

E proprio sulla crisi di Bankia, Draghi ha sottolineato che nella gestione di alcune emergenze finanziarie in Europa si è stata "sottovalutata l'importanza del problema" e questo è "il modo peggiore di fare le cose, che alla fine vengono fatte ma a costi più alti".



"Ricapitalizzazione:per aiutare le banche si usi il fondo salva-Stati"

Occorre "mettere in atto un meccanismo credibile" per la ricapitalizzazione delle banche, ha poi detto il presidente Bce. In particolare su questo fronte "si sta cercando il modo di utilizzare il fondo salva-Stati per ricapitalizzare" le banche in difficoltà.