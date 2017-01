foto Ap/Lapresse

09:25

- Apertura in rialzo per Piazza Affari. Il Ftse MIb ha avviato le contrattazioni in progresso dello 0,48% a 12.933 punti mentre il Ftse All Share sale dello 0,53% a 13.887 punti. Anche le altre piazze europee tentano il rimbalzo: Londra avanza dello 0,5%; Francoforte cresce dello 0,2%; Parigi dello 0,5% e Madrid guadagna lo 0,7%.