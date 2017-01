foto Ap/Lapresse

- Chiusura negativa per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che perde l'1,79% a 12.872,58 punti e il Ftse All Share sceso a 13.813,45 punti (-1,77%). A pesare sui listini di tutta Europa, nonostante la richiesta della Commissione Ue di un intervento diretto del fondo anti crisi per ricapitalizzare le banche, resta l'incertezza della crisi greca, aggravata dagli ultimi sondaggi elettorali che danno in vantaggio i partiti anti-europeisti.