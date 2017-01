Monti: "Bene giudizio Ue su Italia"

- Mario Monti commenta il giudizio emesso dalla Commissione europea sull'Italia. "E' vero che non si vive di sola economia - dichiara nel suo saluto alla Comunità di Sant'Egidio - ma è importante essere concepiti come un Paese che è su una solida strada di risanamento. Questo è il giudizio che ci è arrivato da Bruxelles e mi ha fatto molto piacere che sia arrivato oggi mentre ero qui", conclude.

Mentre passeggia per il refettorio di Trastevere, il presidente del Consiglio ha aggiunto: "Il Paese si salva solo se è unito e tutti insieme dobbiamo costruire un Paese unito non più diviso da interessi di parte, in cui la solidarietà faccia parte del processo di salvataggio".

Nel discorso di Mario Monti si guarda all'Italia quanto all'Europa, perchè la povertà non coinvolge solo i singoli ma tutta la comunità e interessa anche le zone più ricche e produttive.

Nella Comunità di Sant'Egidio il presidente del Consiglio ha incontrato coloro che in Italia vivono in condizioni di gravi difficoltà economiche e ha mostrato attenzione anche agli "ultimi". Mario Monti è entrato nel refettorio accompagnato dal ministro della Cooperazione e integrazione Andrea Riccardi, fondatore della comunità che a Roma è diventata uno dei principali simboli della solidarietà.

Qui, ogni giorno, si preparano un migliaio di pasti per senzatetto, indigenti e immigrati e risiedono circa 7.000 persone che grazie alla residenza acquisiscono diversi diritti che altrimenti non avrebbero.