"Da aumento Iva e Imu stangata di 14 mld"

- “L’incremento dell’Iva e l’introduzione dell’Imu graveranno sulle tasche degli italiani per 14 miliardi di euro nel 2012 e per 25 miliardi nel 2013”. E’ l’allarme che lancia il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Claudio Siciliotti. Imu e Iva sono “vere e proprie botte finali di un processo di incremento della pressione fiscale assolutamente irresponsabile”, dice il presidente.

A queste due misure si deve aggiungere una terza componente di rilievo nell’aumento della pressione fiscale: l’incremento delle accise sui carburanti.

Siciliotti sottolinea, infine, come la pressione fiscale “schizzerà dal 42,43 per cento del 2011 al 45,09 per cento già sul 2012, per poi attestarsi tra il 45,5 e il 46 per cento negli anni successivi” in seguito “all'imponente correzione dei conti pubblici”.