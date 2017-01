foto Ap/Lapresse

09:34

- Apertura con il segno meno per Piazza Affari. Il Ftse Mib cede lo 0,73% a 13.001 punti e il Ftse All Share lo 0,76% a 13.995 punti. Le preoccupazioni per la delicata situazione della Grecia e della Spagna continuano a spingere gli investitori a sposare un atteggiamento cauto.