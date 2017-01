foto LaPresse

08:23

- Chiusura in calo per la Borsa di Tokyo che ha terminato la seduta facendo segnare -0,28%, a causa dell'ulteriore indebolimento dell'euro con i dubbi sulla stabilità del sistema bancario spagnolo e con l'incertezza sulle misure di stimolo economico della Cina. L'indice Nikkei si attesta a quota 8.633,19, con una perdita di 23,89 punti, in linea con i ribassi delle principali piazze finanziarie asiatiche.