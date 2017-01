foto Ap/Lapresse

18:21

- La Borsa di Milano chiude in positivo una seduta altalenante per l'intera giornata. Al termine delle contrattazioni il Ftse Mib registra un +0,38% a 13.107 punti e l'All Share +0,3% a 14.061 punti. Negative le banche. A portare in alto piazza Affari sono stati in prevalenza gli industriali: Fiat (+3,97% a 4,13 euro per azione) e Impregilo (+6,83% a 3,31) sopra tutti.