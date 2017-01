foto Ansa Correlati Esodati, Fornero: "Pronto il decreto" 13:41 - Una soluzione in due tempi per gli esodati "è un disprezzo nei confronti delle persone". Lo ha detto il segretario della Cgil, Susanna Camusso, bocciando l'ipotesi del ministro del Lavoro, Elsa Fornero. "Più vedo la situazione - ha aggiunto - più credo che bisogna riflettere se è giusto fare la riforma" del lavoro. "Il governo non è né cieco né sordo ai problemi del Paese", ha replicato la Fornero. - Una soluzione in due tempi per gli esodati "è un disprezzo nei confronti delle persone". Lo ha detto il segretario della Cgil, Susanna Camusso, bocciando l'ipotesi del ministro del Lavoro, Elsa Fornero. "Più vedo la situazione - ha aggiunto - più credo che bisogna riflettere se è giusto fare la riforma" del lavoro. "Il governo non è né cieco né sordo ai problemi del Paese", ha replicato la Fornero.

"O la soluzione è per il complesso degli esodati o è meglio che si sospenda subito la riforma degli ammortizzatori sociali perché le misure proposte non reggerebbero la situazione", ha ribadito la leader della Cgil, intervenuta a margine della presentazione del rapporto Inps. La Camusso ha evidenziato, riferendosi al ministro: "Parla senza sapere di cosa parla, perché non ci sono persone a lavoro, ma al massimo sono lavoratori in cassa integrazione, in attesa di passare in mobilità", quindi "certo non sono a lavoro". E ancora: "E' inutile che si continui a immaginare un contesto in cui ci sono altre soluzioni se non quella previdenziale".



Fornero: il governo non è né sordo né cieco sul problema esodati

"Il decreto sugli esodati salvaguarda 65mila persone: ci dicono che non basta e che ci sono persone non incluse. Il governo non è né sordo né cieco ai problemi del Paese. Cercheremo di risolvere i problemi", ha detto il ministro, interpellata sul problema degli esodati. "Ora non abbiamo né il numero" complessivo "degli esodati, né l'accantonamento. E' un problema che studieremo. Le cifre circolate fino a oggi non sono venute né dal ministero del Lavoro, né da quello dell'Economia. Studieremo con cura e, se comporterà l'accantonamento delle risorse, lo faremo ma ora non abbiamo né il numero, né l'accantonamento" necessario.



In pratica, il decreto sugli esodati riguarderà "65mila persone che si salvaguarderanno con le vecchi regole, poi vedremo le parti sociali, guarderemo i problemi nelle altre categorie, ci metteremo al lavoro per trovare altre soluzioni", ha detto Fornero, rispettando i "criteri di equità, efficienza, senza scardinare la riforma. Questa è buona amministrazione. Non ci vedo né un particolare scandalo, né negligenza".



Il ministro non ci sta a riaprire i giochi sugli esodati, "altrimenti - spiega - vuol dire fare le riforme e poi disfarle. Non possiamo riaprire i giochi". "Abbiamo - riprende - un decreto che è pronto, alla firma del ministro dell'Economia: questo decreto è una parziale soluzione del problema, lo sappiamo, ma abbiamo pensato che dare una risposta in tempi brevi a persone che vivono in un'incertezza sia preferibile piuttosto che dire ci sarà una soluzione completa più in là nel tempo".



Fornero ha poi garantito che per gli altri esodati si cercherà una soluzione subito dopo, a un tavolo con le parti sociali.



"Il problema esodati - ha detto il ministro - è un costo della riforma. Le riforme non sono a costo zero. Questa dà importanti risparmi negli anni a venire. Ma c'è anche un costo per coloro che sono fuoriusciti dal mercato del lavoro e che hanno difficoltà a ricollocarsi".