12:44

- Il mercato del lavoro italiano ha "acquisito molta flessibilità e questo ha portato più occupazione giovanile". A sostenerlo è il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, il quale, durante un intervento in un incontro al Quirinale, ha sottolineato come ora "è giusto il dibattito sulla flessibilità buona e cattiva che non vuole dire precarietà".