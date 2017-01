foto Ap/Lapresse

09:20

- Apre in positivo la Borsa di Milano. A pochissimi minuti dall'avvio delle contrattazioni l'indice Ftse Mib segna un rialzo dell'1,16% mentre il Ftse Italia All Share segna un aumento dell'1,08%. Lo spread tra il rendimento dei Btp italiani decennali e i Bund tedeschi vale 425 punti, in lieve calo rispetto all'apertura (427) e alla chiusura di venerdì (430). I titoli italiani offrono il 5,64% mentre quelli tedeschi garantiscono l'1,39%.