foto Ap/Lapresse

08:25

- La Borsa di Tokyo chiude gli scambi poco mossa (+0,15%), condizionata dalla prudenza legata alla crisi del debito sovrano in Europa, in particolare con riferimento agli sviluppi sulle elezioni politiche in Grecia. Il Nikkei guadagna 12,76 punti, a 8.593,15, con lo yen in leggera frenata con i sondaggi del fine settimana secondo cui ad Atene i partiti pro-austerità sono dati in ripresa nel sostegno popolare.