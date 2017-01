Spending review,Giarda:interventi su 100 mld

foto LaPresse 19:39 - Ammonta a 100 miliardi di euro la spesa pubblica "potenzialmente aggredibile nel breve periodo", mentre è di 300 miliardi quella che richiede un intervento su più lungo periodo. Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Piero Giarda, sottolineando come i tagli riguarderebbero Stato, enti previdenziali, regioni ed enti locali. - Ammonta a 100 miliardi di euro la spesa pubblica "potenzialmente aggredibile nel breve periodo", mentre è di 300 miliardi quella che richiede un intervento su più lungo periodo. Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Piero Giarda, sottolineando come i tagli riguarderebbero Stato, enti previdenziali, regioni ed enti locali.

Giarda ha spiegato che la ricerca di "risparmi e tagli agli sprechi riguarda l'intero settore pubblico dallo Stato al più piccolo dei comuni" poiché "l'intero Paese non si è ancora adattato alle nuove condizioni economiche. Non ci sono posti o sezioni - ha sottolineato - in cui ci siano sprechi maggiori".



Il ministro ha quindi detto che "alcuni interventi si possono fare subito" con una spesa di 100 miliardi "potenzialmente aggredibile nel breve periodo" che riguarda "lo Stato, gli enti previdenziali, le regioni e gli enti locali" mentre ulteriori interventi per complessivi 300 miliardi derivano da un lavoro "a lungo periodo". "Noi ci stiamo dedicando un po' a l'uno e un po' all'altro".



In settimana la relazione di Bondi

Si stringono i tempi per la realizzazione dei primi passi di attuazione della spending review: in settimana, riferiscono fonti di governo, Enrico Bondi, dovrebbe presentare la propria relazione al Comitato interministeriale presieduto dal premier Monti Monti. Dalla revisione della spesa ci si attende per il 2012 un risparmio di 4,2 miliardi, per evitare l'aumento dell'Iva a ottobre.