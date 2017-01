foto Afp

11:53

- E' stato "un errore enorme aver permesso il contagio per un Paese che vale solo il 2% del Pil". Ma una soluzione per la Grecia "ci sarà". Ne è convinto il segretario generale dell'Ocse, Angel Gurria, intervistato dal Corriere della Sera. "Ai greci dobbiamo spiegare come uscire dalla loro crisi, non come uscire dall'Euro", ha aggiunto.