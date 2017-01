foto LaPresse Correlati Bollette più salate, rincara l'energia elettrica 13:06 - Contratti non richiesti per l'energia, è boom: +48% in un anno. La denuncia arriva dall'Authority, che accusa gli operatori del settore di agire con metodi un po' troppo "invasivi" sui potenziali clienti. In pratica, gli agenti commerciali arrivano, stordiscono e convincono i consumatori a firmare per un servizio non realmente voluto. Il primo giugno scatta una nuova strategia con obblighi di verifica sui contratti e una black list dei venditori. - Contratti non richiesti per l'energia, è boom: +48% in un anno. La denuncia arriva dall'Authority, che accusa gli operatori del settore di agire con metodi un po' troppo "invasivi" sui potenziali clienti. In pratica, gli agenti commerciali arrivano, stordiscono e convincono i consumatori a firmare per un servizio non realmente voluto. Il primo giugno scatta una nuova strategia con obblighi di verifica sui contratti e una black list dei venditori.

L'odioso fenomeno è stato messo sotto osservazione dall'Autorità per l'energia, che ha riscontrato l'anomala crescita dei contratti non voluti e ha di conseguenza avviato le verifiche al riguardo. Da tempo infatti l'Authority tiene d'occhio gli operatori e, in relazione a quanto avviene, ha elaborato la sua strategia per bloccare la tendenza. Dal primo giugno dunque scatteranno una serie di strumenti per contrastare il fenomeno. Ci saranno i controlli dei contratti firmati e si appronterà la lista nera dei venditori.