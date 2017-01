Monti: "C'è l'uscita dal tunnel, ma serve l'Ue"

foto LaPresse 20:54 - Il presidente del Consiglio, Mario Monti, esprime ottimismo nei confronti della crisi dell'eurozona. "C'è ancora un tunnel, fuori dal quale c'è una prospettiva di crescita maggiore - ha affermato in un'intervista televisiva - ma dipenderà moltissimo da cosa farà l'Europa. Riuscirà ad evitare una nuova crisi greca ad innescare un nuovo meccanismo di crescita?", si è chiesto il premier. - Il presidente del Consiglio, Mario Monti, esprime ottimismo nei confronti della crisi dell'eurozona. "C'è ancora un tunnel, fuori dal quale c'è una prospettiva di crescita maggiore - ha affermato in un'intervista televisiva - ma dipenderà moltissimo da cosa farà l'Europa. Riuscirà ad evitare una nuova crisi greca ad innescare un nuovo meccanismo di crescita?", si è chiesto il premier.

"Chi lavora per l'Italia deve anche passare gran parte del suo tempo" a Palazzo Chigi, aggiunge Monti in un'intervista al Tg1, "ma anche molto tempo con gli altri Paesi, in particolare europei perché la nostra uscita dal tunnel dipende moltissimo da quel che avverrà in Europa in termini di crescita".



"Evitare il precipizio è dipeso da noi, uscire dal tunnel della recessione per vedere la luce della crescita dipende da noi - conclude Monti - ma dipende moltissimo dal fatto che il resto d'Europa sia in crescita e ci aiuti a spingerci in avanti".



"Crescita senza rigore poggia su sabbie mobili"

Il rigore è la "premessa perché l'economia possa crescere, solo la crescita può creare più occupazione. La crescita è essenziale, ma poggerebbe sulle sabbie mobili se non poggiasse" le proprie basi "sul rigore".



"Spero che nel 2013 l'Italia stia meglio"

"Credo e spero che nel 2013 non succeda niente, cioè spero che per la primavera del 2013 l'Italia sia in una condizione migliore di come era nel novembre del 2011 quando questo governo è cominciato" perciò "con un bilancio pubblico più solido e che" si sia avviato "un percorso di crescita che richiederà più tempo", ha ribadito il premier.