foto LaPresse

17:54

- Chiusura in lieve rialzo, dopo una giornata altalenante, per Piazza Affari con il Ftse Mib che ha guadagnato lo 0,36% a 13.154 punti. Bene anche l'All Share, che segna un +0,34% a 14.117 punti, e lo Star che archivia la seduta in rialzo dello 0,44% a 10.130 punti. Leggeri guadagni per quasi tutte le banche: Intesa (+0,7%), Unicredit (+0,6%), Ubi (+0,7%), Mediolanum (+0,7%). Male Monte dei Paschi (-1,9%) e Mediobanca (-0,3%).