foto Ap/Lapresse

15:38

- Avvio debole per Wall Street: il Dow Jones scende a 12.525 punti (-0,04%), mentre il Nasdaq cresce dell0 0,07% portandosi a 2.841 punti. L'incertezza dei lisitini Usa è dovuta sia all'attesa del dato sulla fiducia dei consumatori americani, sia per i timori sulla crisi in Europa e sul futuro della Grecia e dell'Unione monetaria.