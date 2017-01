foto Ap/Lapresse

09:15

- Piazza Affari apre in rialzo. Il Ftse Mib segna +0,011% a 13.120 punti, l'All Share +0,09% a 14.081 e lo Star +0,02% a 10.087. Avvio in leggero rialzo anche per le altre borse europee: Londra +0,2%, Francoforte +0,3%, Parigi +0,3%. In calo lo spread tra Btp e Bund che si è attestato a 414 punti base. In marginale calo, al 5,53%, il rendimento sui decennali.