foto Ap/Lapresse

01:12

- Fiat potrebbe salire in Chrysler: ci "sono più del 50% di possibilità" che Fiat eserciti l'opzione per acquistare una parte della quota del Veba in Chrylser in luglio. Lo ha detto l'amministratore delegato di Fiat e Chrysler, Sergio Marchionne. La quota che Fiat potrà acquistare non sarà superiore al 3,32%. Il contratto del 2009 prevede che dal luglio 2012 al luglio 2016 Fiat possa acquistare porzioni della quota Veba.