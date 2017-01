foto Ansa

23:34

- "Non sono in grado di dire" che non porteremo l'Iva al 23% ad ottobre. Lo dice Mario Monti ospite di "Piazza Pulita", su La7. "Lo abbiamo dovuto decidere per rendere credibile l'impegno ad azzerare il disavanzo nel 2013, non vendo promesse. Anche se c'è ancora la speranza di evitare l'aumento di 2 punti", aggiunge. "Penso che l'uscita dal tunnel possa arrivare abbastanza presto, ma non so dire quando".