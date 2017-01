foto Ap/Lapresse

20:00

- L'amministratore delegato di Fiat e Chrysler, Sergio Marchionne, vede roseo. "Non c'è un momento migliore di adesso per il consolidamento dell'industria automobilistica" afferma dall'impianto di Belvidere, negli Stati Uniti, dove si trovava per il lancio della Dodge Dart, la nuova berlina Chyrsler dal cuore Alfa Romeo che sarà nei concessionari Usa dal mese di giugno.