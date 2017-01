foto Ap/Lapresse

09:21

- Rimbalza in avvio piazza Affari, con il Ftse Mib a 13.096 punti (+1,04%) e l'All Share a 14.042 (+0,96%). Il paniere dei big di Milano è guidato dal risparmio gestito, Mediolanum (+2%) e Azimut (+1,7%), e da Mps (+1,94%), ma anche da alcuni industriali come Prysmian (+1,4%) e Ansaldo Sts (+1,3%).In avvio di seduta lo spread tra Btp e Bund si attesta a 422 punti base, in flessione di 5 punti base rispetto a ieri.