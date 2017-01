foto Ap/Lapresse

- Ci sarebbero il futuro della Grecia e la stabilità dell'Eurozona al centro della bozza di comunicazione del vertice Ue. Tra i punti chiave, l'apprezzamento per gli "sforzi dei greci" e l'attesa "per la formazione di un governo che si appropri del programma di aggiustamento". Nel testo si parla anche di "impegno a salvaguardare la stabilità dell'Eurozona", ma non di disponibilità a fare di tutto per tenere la Grecia nell'euro.