22:29

- Chiusura contrastata per la Borsa di New York. Il Dow Jones perde lo 0,06% a 12.496,00 punti, il Nasdaq sale dello 0,39% a 2.850,12 punti, mentre lo S&P500 avanza dello 0,17% a 1.318,83 punti. Facebook torna a salire e archivia la seduta con un guadagno del 3,23% a 32,00 dollari per azione.